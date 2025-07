Tot wanneer kan Van Aert zich bedenken? Bondscoach doet grote toegift voor WK

Het ziet er naar uit dat Wout van Aert zal passen voor het WK in Rwanda eind september. Toch heeft hij nog even tijd om zich te bedenken.

Zal Wout van Aert er voor het tweede jaar op rij niet bij zijn op het WK wielrennen? Vorig jaar moest hij afhaken door zijn zware valpartij in de Vuelta, dit jaar zou het de eigen keuze zijn van Van Aert om het WK niet te rijden.

Bondscoach Serge Pauwels hoopt Van Aert toch nog te kunnen overtuigen om aan de start te staan van het WK in Rwanda. Vooral na zijn zege in de slotrit van de Tour is Pauwels ervan overtuigd dat Van Aert een outsider is in Rwanda.

Tot wanneer kan Van Aert zich bedenken voor WK?

Van Aert moet ook niet meteen de knoop doorhakken voor Pauwels, hij laat de deur open voor Van Aert. Zolang er geen definitieve selectie op tafel ligt, kan Pauwels nog altijd ruimte maken voor Van Aert.

Al is er natuurlijk ook wel een einddatum. "De definitieve selectie moet ik trouwens al ergens begin september maken." Maar wat als Van Aert net als bij het WK veldrijden plots een week voor het WK toch wil deelnemen?

"Voor mij zou het betekenen dat ik de plek van een andere renner moet afnemen", zegt Pauwels. Toch wil hij zo'n scenario niet uitsluiten, omdat Van Aert nu eenmaal zo'n staat van dienst heeft.