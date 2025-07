Wereldtitel veranderde alles voor Pogacar: "Zelfs in Monaco, tussen de wereldsterren"

Tadej Pogacar werd in vorig jaar in Zürich voor het eerst wereldkampioen op de weg. En dat heeft veel veranderd voor de Sloveen.

Veruit de populairste wielrenner van het moment is met grote voorsprong Tadej Pogacar. De Sloveen heeft op Instagram 2,4 miljoen volgers, Mathieu van der Poel heeft 1,4 miljoen volgers en Wout van Aert 1,3 miljoen.

Vorig jaar had Pogacar al drie keer de Tour gewonnen, de Giro, de Ronde van Vlaanderen, drie keer de Ronde van Lombardije en twee keer de Luik-Bastenaken. Maar zijn wereldtitel in Zürich veranderde veel.

"Alsof zijn status nog is toegenomen", zegt ploegmaat Tim Wellens bij Het Nieuwsblad. Door zijn regenboogtrui is Pogacar nog herkenbaarder geworden, ook op training herkennen mensen hem nu veel sneller.

Zelfs in Monaco is Pogacar niet op zijn gemak

Volgens Wellens moet Pogacar zijn plaspauzes zelfs achter een struik doen of mensen komen hem lastigvallen. Het is dan moeilijk om nog rust te vinden voor Pogacar, want bijna elk moment van zijn leven wordt hij geleefd.

"Zelfs op straat in Monaco is dat tegenwoordig het geval. Zelfs daar, tussen de wereldsterren, is hij niet meer op zijn gemak. Als jij of ik dat zouden meemaken, dan werden we binnen de week gek. Tadej gaat daar al bij al nog goed mee om, vind ik."