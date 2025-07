📷 Einde van alle blessureleed? Cian Uijtdebroeks kondigt zijn rentree aan

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De jonge Belg van Visma-Lease a Bike kan eindelijk zijn comeback maken na lang blessureleed.

Al sinds de Vuelta van vorig jaar kampt Cian Uijtdebroeks met blessures. De 22-jarige Belg kampte met een probleem aan zijn onderrug, waarbij zenuwen naar zijn benen werden aangetast. En dat leidde tot gevoelloosheid en pijn in zijn benen.

Dat probleem werd afgelopen winter aangepakt en met een vijfde plaats in de Ronde van Oman begon Uijtdebroeks goed aan het seizoen. Maar in Tirreno-Adriatico half maart herviel Uijtdebroeks in zijn blessure.

Hij nam een pauze van een maand en reed half april drie eendagskoersen, maar zonder echte uitschieter. Sindsdien kwam Uijtdebroeks niet meer in actie, al stond het BK eind juni in Binche wel op zijn programma.

Uijtdebroeks rijdt Clasica San Sebastian

Enkele dagen voor het BK werd Uijtdebroeks aangereden door een auto op training, maar daarbij liep hij geen breuken op. Hij stelde zijn rentree opnieuw uit, maar dit weekend komt Uijtdebroeks eindelijk weer in actie.

In de Clasica San Sebastian maakt hij zijn rentree in het peloton, dat bevestigde hij zelf op zijn sociale media. De Ronde van Polen (4 tot 11 augustus) zou ook op zijn programma staan, al is dat nog niet bevestigd.