"Heeft me veel kritiek opgeleverd, maar...": Ine Beyen trekt opnieuw aan de alarmbel

Bij de mannen was België een van de sterkste landen in de Tour de France. Bij de vrouwen is dat echter een ander verhaal.

In de Tour bij de mannen stonden er maar liefst 29 Belgen aan de start, het hoogste aantal sinds 1989. Met zes ritoverwinningen deed geen enkel land beter, Slovenië kwam dankzij de vier ritzeges van Pogacar nog enigszins in de buurt. Bij de vrouwen is zoeken naar Belgen, er staan er in totaal acht aan de start. Wereldkampioene Lotte Kopecky, Belgisch kampioene Justine Ghekiere en Shari Bossuyt zijn de bekendste Belgen aan de start. Bossuyt sprintte al twee keer naar een zesde plaats, maar een ritzege zal moeilijk worden voor de Belgen. Met Lore De Schepper en Fleur Moors staan er toptalenten klaar, maar dik bezaaid zijn die in België niet. Beyen wil beter scoutingsprogramma in België "Ik heb ooit op televisie gezegd dat het daar inderdaad mee te maken had en dat heeft me veel kritiek opgeleverd van meisjesploegen die vonden dat ze wel inspanningen leverden", zegt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad. Beyen vindt dat er nood is aan een overkoepelend orgaan, namelijk Belgian Cycling. Te veel projecten om rensters te scouten zijn een stille dood gestorven, terwijl ze wel nuttig zijn. Vanpachtenbeke en Claes, die allebei de Tour rijden, komen uit zo'n programma. "België heeft een scoutingsprogramma nodig om op zoek te gaan naar rensters die er ongetwijfeld al zijn", stelt Beyen nog. In Nederland zijn die programma's er wel, zij staan met 34 rensters aan de start.