Nog niet verlost van de problemen? Eli Iserbyt zegt waarom hij nog moet vrezen

In mei moest Eli Iserbyt opnieuw twee keer onder het mes nadat zijn eerste operatie aan zijn liesslagader niet gelukt was. Zijn revalidatie verloopt moeizaam.

In februari moest Eli Iserbyt een eerste keer onder het mes om littekenweefsel in zijn liesslagader weg te halen. Toen Iserbyt in mei opnieuw begon te fietsen, kwam de pijn echter terug en moest hij nog twee keer onder het mes.

Eerst via een incisie in zijn buik, daarna via de lies. Voorlopig kan Iserbyt pijnvrij fietsen, maar of dat zo zal blijven, valt af te wachten. "Bij zulke operaties moeten ze veel snijden en bij een liesslagader is het niet zwart of wit", zegt Iserbyt bij HLN.

Iserbyt over zijn revalidatie

"Ik heb een andere bloedcirculatie in mijn been. Ook dat is aanpassen. Het kan altijd dat er weer een ongemak optreedt. Maar op dit moment voelt het goed." Hij mag nu heel rustig opbouwen, vanaf september mag hij weer alles doen.

De revalidatie van Iserbyt verliep al met veel pijn, vooral zijn buikspieren moeten nog altijd herstellen. Er mag nog niet te veel druk komen op zijn lichaam, waardoor hij vooral nog moet rusten.

Iserbyt kan dus nog niet veel fietsen, maar heeft wel een andere sport waarin hij zich kan uitleven. "Ik probeer ook te zwemmen - daar zit geen limiet op", stelt de voormalige Belgische kampioen nog.