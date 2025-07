Soudal Quick-Step kondigt extra contractverlenging aan: "Fantastische teamspeler"

Ayco Bastiaens heeft een nieuw contract getekend bij Soudal Quick-Step. Hij blijft tot eind 2027 voor de ploeg van CEO Jurgen Foré rijden.

Bastiaens begon in 2024 met rijden voor Soudal Quick-Step, zo laat de wielerploeg weten op zijn officiële kanalen. Ondertussen reed hij al meer dan dertig wedstrijden voor de ploeg van Remco Evenepoel en co.

Volgens zijn ploeg speelt hij een belangrijke rol in kop- en knechtenwerk. Daarbij zorgde hij voor de nodige overwinningen van het team in onder meer de UAE Tour, Parijs-Nice en diverse Belgische eendagskoersen.

“Ik ben blij dat ik nog twee jaar bij het team blijf. Ik ben een knecht en ik doe dat werk graag: het controleren van de koers en het terughalen van de vlucht voor mijn kopmannen”, laat de renner weten in een eerste reactie.

Ayco Bastiaens tekent nieuw contract bij Soudal Quick-Step

“Ik heb in het verleden laten zien dat ik sterk ben in deze rol en ik wil dit blijven doen met dezelfde passie en vastberadenheid, terwijl we blijven jagen op overwinningen. Ik heb al veel mooie herinneringen opgedaan bij The Wolfpack en hoop daar de komende twee seizoenen nog veel aan toe te voegen”, vertelt Ayco.

CEO Jurgen Foré roemt de prestaties van zijn renner. “Ons team zou niet zo succesvol zijn zonder onbaatzuchtige renners die keihard werken voor de gezamenlijke doelen. Ayco is zo’n renner”, reageert de grote baas.

“Hij is een fantastische teamspeler, gewaardeerd door zijn ploeggenoten om zijn toewijding, doorzettingsvermogen en de constante inspanning die hij levert telkens als hij een rugnummer opspeldt. Daarom zijn we blij dat hij ook de komende twee jaar deel blijft uitmaken van Soudal Quick-Step.”