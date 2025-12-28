🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

Thibau Nys heeft de Wereldbeker in Dendermonde gewonnen. De Belgische kampioen toonde zich in de slotronde de beste, Wout van Aert moest tevreden zijn met de zesde plaats.

Geen Mathieu van der Poel aan de start en een kurkdroog parcours zorgden voor een razend spannende cross in Dendermonde. Na tien van de twaalf ronden zaten nog negen renners binnen de vijf seconden van elkaar.

Wout van Aert reed 35 minuten rond de zesde plaats en kreeg het laatste gaatje moeilijk dicht, maar kwam dan toch vooraan. Toen het even stil viel in de laatste rechte lijn besloot Van Aert om naar de kop te gaan en het tempo op te trekken.

Ook hij kon dus geen kloofje slaan. Tibor Del Grosso kreeg af te rekenen met een lekke band, maar toen het bij het ingaan van de voorlaatste ronde even even stil viel, kon de Nederlandse kampioen weer komen aansluiten.

Nys klopt Del Grosso en Sweeck in Dendermonde

Laurens Sweeck, die 50 minuten geduldig afwachtte, nam het initiatief in de twee laatste ronden. Van Aert liet zich wegdrummen en begon in positie zes aan de laatste ronde. Nys zat in positie twee, Del Grosso op plaats drie.



Nys probeerde twee keer tevergeefs voorbij Sweeck te gaan, de derde keer lukte toch. Van Aert geraakte niet meer weg van de zesde plaats en viel naast het podium. Del Grosso ging ook voorbij Sweeck en zou strijden met Nys om de zege.

De Belgische kampioen nam het intitiafief en een metertje voorsprong op Del Grosso, de Nederlandse kampioen maakte dat niet meer goed. Nys pakte zijn vijfde zege van het seizoen, Del Grosso werd tweede en Sweeck derde.