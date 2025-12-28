🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft de Wereldbeker in Dendermonde gewonnen. De Belgische kampioen toonde zich in de slotronde de beste, Wout van Aert moest tevreden zijn met de zesde plaats.

Geen Mathieu van der Poel aan de start en een kurkdroog parcours zorgden voor een razend spannende cross in Dendermonde. Na tien van de twaalf ronden zaten nog negen renners binnen de vijf seconden van elkaar. 

Wout van Aert reed 35 minuten rond de zesde plaats en kreeg het laatste gaatje moeilijk dicht, maar kwam dan toch vooraan. Toen het even stil viel in de laatste rechte lijn besloot Van Aert om naar de kop te gaan en het tempo op te trekken. 

Ook hij kon dus geen kloofje slaan. Tibor Del Grosso kreeg af te rekenen met een lekke band, maar toen het bij het ingaan van de voorlaatste ronde even even stil viel, kon de Nederlandse kampioen weer komen aansluiten. 

Nys klopt Del Grosso en Sweeck in Dendermonde

Laurens Sweeck, die 50 minuten geduldig afwachtte, nam het initiatief in de twee laatste ronden. Van Aert liet zich wegdrummen en begon in positie zes aan de laatste ronde. Nys zat in positie twee, Del Grosso op plaats drie. 

Lees ook... Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Nys probeerde twee keer tevergeefs voorbij Sweeck te gaan, de derde keer lukte toch. Van Aert geraakte niet meer weg van de zesde plaats en viel naast het podium. Del Grosso ging ook voorbij Sweeck en zou strijden met Nys om de zege. 

De Belgische kampioen nam het intitiafief en een metertje voorsprong op Del Grosso, de Nederlandse kampioen maakte dat niet meer goed. Nys pakte zijn vijfde zege van het seizoen, Del Grosso werd tweede en Sweeck derde.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

16:40
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

18:30
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

18:00
OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

15:30
Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

15:00
📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

14:00
Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

13:30
Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

13:00
Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

12:30
"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

12:00
Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

07:30
Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

11:00
Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

10:00
Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

09:00
Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

08:30
Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak

Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak

08:00
Renner geraakt door opvallende uitspraak van José De Cauwer

Renner geraakt door opvallende uitspraak van José De Cauwer

07:00
"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

21:30
Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

20:30
Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

20:00
Stopt ze over drie jaar? Kopecky helder over haar wielerpensioen

Stopt ze over drie jaar? Kopecky helder over haar wielerpensioen

19:00
📷 Geen cross, maar Van Aert en Van der Poel trotseren wel de kou

📷 Geen cross, maar Van Aert en Van der Poel trotseren wel de kou

27/12
Dan toch niet? Nieuwenhuis komt met rechtzetting over blessure en pauze

Dan toch niet? Nieuwenhuis komt met rechtzetting over blessure en pauze

27/12
Hij moet de wielerfans teleurstellen: Pogacar wil er niet van weten

Hij moet de wielerfans teleurstellen: Pogacar wil er niet van weten

27/12
Beter dan Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Movistar

Beter dan Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Movistar

27/12
"Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert

"Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert

27/12
Duidelijk plan met Evenepoel: Lodewyck zegt waar het op staat

Duidelijk plan met Evenepoel: Lodewyck zegt waar het op staat

27/12
Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel

Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel

27/12
Verborgen kant van Vingegaard: trainer doet boekje open

Verborgen kant van Vingegaard: trainer doet boekje open

27/12
Te streng voor zichzelf? Herygers spreekt Nys tegen

Te streng voor zichzelf? Herygers spreekt Nys tegen

27/12
Beste moment van 2025: Tadej Pogacar maakt verrassende keuze

Beste moment van 2025: Tadej Pogacar maakt verrassende keuze

27/12
Ook door Van der Poel? Roodhooft trekt aan de alarmbel over de cross

Ook door Van der Poel? Roodhooft trekt aan de alarmbel over de cross

27/12
De nieuwe Van der Poel? Del Grosso zegt het nog één keer

De nieuwe Van der Poel? Del Grosso zegt het nog één keer

27/12
Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts

Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts

27/12
Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend

Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend

27/12
'Transfer naar Mettepenningen? Nieuwenhuis heeft beslissing genomen over toekomst'

'Transfer naar Mettepenningen? Nieuwenhuis heeft beslissing genomen over toekomst'

27/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Joris Nieuwenhuis Jan Bakelants Tadej Pogacar Lotte Kopecky Paul Herygers Tibor Del Grosso Christoph Roodhooft Laurens Sweeck Urska Zigart Toon Aerts Stephane Heulot Patrick Lefevere Oier Lazkano Jonas Vingegaard Rasmussen Lucinda Brand Jonas Abrahamsen Klaas Lodewyck

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved