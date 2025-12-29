Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste echt duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Loenhout. Ook Van der Poel zelf vond het jammer dat een lekke band daarover besliste.

Eindelijk waren Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog eens met z'n tweeën op pad in Loenhout en leek er een spannend duel in de maak. Maar toen Van der Poel het tempo opvoerde, reed Van Aert lek.

Geen duel Van der Poel-Van Aert

De wereldkampioen stoomde door en had meteen een kloof van een halve minuut te pakken. Al had Van der Poel zelf niet meteen door dat Van Aert niet meer in zijn wiel zat, verklaarde hij achteraf.

"Er was zo veel lawaai en het was niet makkelijk om achterom te kijken. Ik zag dat het gat ineens heel groot was, dus ik wist dat er iets gebeurd was. Jammer voor het wedstrijdverloop", stelde Van der Poel.

Van der Poel komt naast Sven Nys

De zesde zege van het seizoen van Van der Poel kwam nooit in gevaar, de wereldkampioen won ook al voor de zesde keer in Loenhout. Daarmee komt hij naast recordhouder Sven Nys.

"Dit is een cross dicht bij huis, die ik altijd wel graag doe. Het lag vrij snel, maar dat mag ook eens. Naar huis zal ik niet fietsen. Het is al donker en ik heb geen lichtjes mee, dus ik stap gewoon de auto in."