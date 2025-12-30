Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel
Foto: © photonews

Voor Christophe Impens van Golazo is het ook vervelend wat Mathieu van der Poel overkwam in Loenhout. Het incident met een fan moet echter wel afgesloten kunnen worden met een volwassen gesprek.

De grootste wens van een organisator in het veldrijden is dat het hele evenement vlekkeloos kan verlopen. Dat was in Loenhout niet helemaal het geval, toen een aanmoedigende fan al snel in contact kwam met het stuur van Mathieu van der Poel. Het bleek gelukkig helemaal geen opzettelijke actie te zijn, tot opluchting van Impens, die reageerde bij Sporza.

De topman van Golazo had al snel begrepen dat de supporter in kwestie onder de indruk was van het hele voorval en zijn verontschuldigingen wilde aanbieden. Tegelijkertijd was het ook zo dat Van der Poel er niet heel zwaar aan tilde. "Laat ons vooral hopen dat het in der minne geregeld wordt en dat Mathieu van der Poel de excuses van de man in kwestie aanvaardt. Da's het belangrijkste."

Reactie Van der Poel zei al genoeg

Een gesprek tussen twee volwassen personen moet dit dus kunnen oplossen, vermoedelijk zonder dat er klacht wordt ingediend. Op basis van de oorspronkelijke reactie van Van der Poel moet dit wel kunnen. Na zelf de beelden te hebben bekeken, was Van der Poel ook honderd procent ervan overtuigd dat er geen sprake was van kwaad opzet. 

Impens benadrukt dat er eigenlijk een positieve trend merkbaar is in supportersgedrag. De paar incidenten dit crossseizoen beschouwt hij als grote uitzonderingen. Er kan dus niet gesproken worden over zogenaamd wielerhooliganisme. "Het is er echt wel helemaal aan het uitgaan, uitgezonderd enkele individuen. Zo hoort het ook."

Golazo zet zich in voor veilig veldrijden

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt
De cross moet een feest blijven en Golazo doet er ook alles aan om dit zo goed mogelijk te kunnen garanderen. "We doen alles wat we kunnen: sensibiliseren, veiligheidszones inbouwen. We kunnen natuurlijk niet iedereen controleren."

Mathieu Van Der Poel

