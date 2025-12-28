Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Belgisch kampioen Thibau Nys heeft in Dendermonde zijn vijfde zege van het seizoen gepakt. Hij rekende in de slotronde af met Laurens Sweeck en Tibor Del Grosso.

Vrijdag in Gavere stond Thibau Nys nog eens op het podium, maar moest hij het hoofd buigen voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen was niet van de partij in Dendermonde en dus lag de weg open voor Nys.

Daarvoor moest hij wel afrekenen met onder meer Wout van Aert. Dat lukte ook, want Van Aert werd pas zesde. In de slotronde in Dendermonde toonde Nys zich tegen Nederlands kampioen Tibor Del Grosso en Laurens Sweeck de sterkste.

Handelsmerk van Nys komt weer boven

Hoe trots is Nys met de overwinning in Dendermonde? "Super trots. Niet alleen omdat ik win, maar vooral door de manier waarop", zei Nys in het flashinterview. "Dit was mijn handelsmerk vroeger, om het op deze manier af te werken."

"Dat was al zo bij de nieuwelingen, ik stond er wat om bekend om het in de laatste ronde naar me toe te trekken. De laatste jaren had ik daar steeds meer moeilijkheden mee, het was al heel lang geleden dat ik op deze manier kon winnen."

Nys rekende af met Del Grosso in de slotronde

"Op de juiste momenten kon ik een prikje uitdelen en ik voelde dat ik een eindschot in de benen had in de laatste ronde. Dan was het kwestie om in de juiste positie te zitten en mijn move te maken net na de technische passage."



Lees ook... 🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium›

Was Nys zeker van de zege in de laatste rechte lijn? "Toen wel, maar in die bochten daarvoor waren vol risico omdat ik niet wilde dat Del Grosso helemaal op mijn wiel zat. Het ging perfect en dat gaf wel een kick."