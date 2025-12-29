Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Door twee lekke banden is Wout van Aert pas tiende geworden in Loenhout. Moet hij dinsdag Diegem toevoegen aan zijn programma om het vertrouwen op te krikken?

In Antwerpen werd Wout van Aert al genekt door een lekke voorband, in Loenhout was het twee keer prijs achteraan. De eerste keer was dat net op het moment dat Van Aert met Van der Poel was weggereden en er een duel in de maak leek.

Moet Van Aert vertrouwen opkrikken in Diegem?

Met nog een tweede lekke band, door exact dezelfde steen, was de rampdag van Van Aert helemaal compleet. Na een moeilijke cross in Dendermonde zondag, waar hij zesde werd, was het alweer geen prettige middag voor Van Aert.

Vrijdag in Mol komt Van Aert weer in actie. Of moet hij de avondcross van dinsdag in Diegem, waar Van der Poel niet aan de start staat, nu toevoegen aan zijn programma om het vertrouwen wat op te krikken?

Herygers wijst op hele ploeg voor Van Aert

"Dat is moeilijk", zei Paul Herygers bij VRT1. "Het is niet dat hij zijn fiets in de koffer van zijn auto kan leggen en even een extra cross kan rijden." Van Aert heeft onder meer ook mecaniciens en een ploegleider nodig.

"Er staan misschien zo'n dertig mensen rond hem. Als je ziet wat er allemaal in beweging wordt gezet om Van Aert optimaal aan de start te krijgen, dat is een heel leger dat afzakt voor hem."