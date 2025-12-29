Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

In Loenhout staan straks Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor de derde keer dit seizoen samen aan de start. Wat hadden ze vooraf te zeggen?

Wout van Aert bleef zondag in Dendermonde met lege handen achter en werd pas zesde. In Loenhout, waar hij al vier keer won, krijgt Van Aert een dag later een nieuwe kans. Al voorspelt Van Aert geen scenario als in Dendermonde.

Van Aert ziet ander parcours in Loenhout

"Het ligt er verraderlijker bij dan in Dendermonde. Dit parcours schuift enorm. De snelheid zal hoog liggen, maar het is moeilijker om in elkaars wiel te rijden", zei Van Aert voor de start bij rechtenhouder Sporza.

"Deze omloop vereist meer dan wat je gisteren moest kunnen. Ik voel me goed hersteld, maar ook gisteren was ik er klaar voor." Al miste Van Aert toen wel wat explosiviteit vond hij zelf, zal dat straks beter zijn?

Van der Poel denkt aan een sprint in Loenhout

Om Mathieu van der Poel te kloppen zal dat nodig zijn. De wereldkampioen verwacht een snelle cross. "De verschillen zullen redelijk klein zijn." Vorig jaar won Van der Poel met vijftien seconden voorsprong op Nys en Sweeck.

"Wanneer ik mijn snelle ronde inlas? Ik maak vooraf nooit een plan. Het zal sowieso niet makkelijk zijn om van elkaar af te geraken. Het wordt misschien weer een sprint zoals gisteren", besloot de wereldkampioen.