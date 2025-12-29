Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Mathieu van der Poel was er in Dendermonde niet, maar de wereldkampioen is Loenhout wel weer van de partij. Bij Alpecin-Deceuninck geloven ze dat Van der Poel wél het verschil zal kunnen maken.

In Dendermonde slaagde niemand er in om een kloofje te slaan en weg te rijden van de concurrentie. Tussen winnaar Thibau Nys en nummer zes Wout van Aert zaten er dan ook slechts acht seconden.

Straks in Loenhout zal het wellicht anders zijn, want dan staat ook wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start. Al vijf keer won de wereldkampioen er, eind vorig jaar was het verschil met Nys en Sweeck zo'n 15 seconden.

Net als in Dendermonde zal het parcours in Loenhout droog en snel zijn, maar Christoph Roodhooft ziet Van der Poel er daar wel in slagen om het verschil te maken in tegenstelling tot onder meer Wout van Aert in Dendermonde.

Kan Van der Poel het verschil maken in Loenhout?

"Bij Mathieu is de explosiviteit zeker niet afgebot om op zo’n parcours zijn mannetje te staan, hij vindt dat wriemelen en constant schuiven qua posities gewoon niet zo leuk", zegt Roodhooft bij HLN.

Van der Poel vindt het belastend om steeds voor zijn positie te moeten vechten en lost dat volgens Roodhooft dan maar op door een hoog tempo te rijden zodat hij de koers naar zijn hand kan zetten.



Roodhooft ziet in Loenhout ook enkele lange rechte stukken voor Van der Poel om het verschil te maken. "Op dat lange stuk naar de finish zal Mathieu zich zeker kunnen uitleven." Volgt dan een zesde zege op rij?