'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

Foto: © photonews

We weten inmiddels dat Lotte Kopecky een nieuwe liefde heeft, maar wie is het nu juist? Het zou om niemand minder dan Axel Merckx gaan.

In een eindejaarsinterview dat bij Sporza verscheen op kerstdag deed Lotte Kopecky uit de doeken dat ze een nieuwe relatie heeft. Dat helpt haar om een sportief moeilijk jaar toch nog met een heel gelukkig gevoel af te sluiten. De identiteit van haar nieuwe partner heeft de renster niet onthuld, maar die lijkt nu dan toch gekend te zijn. 

Volgens het Vlaamse weekblad Dag Allemaal is Axel Merckx de nieuwe man in het leven van Lotte Kopecky. Axel en Lotte zouden de voorbije maanden enkele keren samen gespot zijn, onder andere op de Zesdaagse van Gent. Lotte Kopecky vierde in de Zesdaagse haar rentree, nadat ze twee maanden out was met een gebroken ruggenwervel.

Geen aankondiging op Instagram

Op Instagram deelden Lotte en Axel ook een foto van een moment in een racewagen op het circuit van Zolder. Kopecky verkondigde wel dat zij en haar partner ervoor geopteerd hebben om hun nieuwe relatie niet aan te kondigen op datzelfde social mediaplatform. Mogelijk hebben ze dat besloten om te anticiperen op bepaalde reacties.

Er is immers wel sprake van een leeftijdsverschil. Axel Merckx is 53, Lotte Kopecky is 30. Het voornaamste is uiteraard dat ze zelf gelukkig zijn. Kopecky maakte voorts duidelijk dat hun relatie geen geheim hoeft te zijn. Wellicht zullen ze op evenementen binnen de wielerwereld in de toekomst zich dan ook wel als koppel presenteren.

Veel geluk en sportief succes gewenst voor Kopecky en Merckx

Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje
Merckx heeft al twee dochters uit een eerder huwelijk: Axana (23) en Athina (19). Laten we hopen dat de liefde van Axel en Lotte hen inspireert tot een sportief topjaar in 2026. Voor Axel als ploegbaas van Hagens Berman Jayco en bij Lotte als renster van SD Worx-Protime.

