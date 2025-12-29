Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Thibau Nys heeft in Dendermonde zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. Bart Wellens zag Nys vooral het verschil maken met zijn techniek in de bochten.

Met een gemiddelde snelheid boven de 29 km/u en in de slotronde zelfs 30,5 km/u was er in Dendermonde bijzonder weinig ruimte voor fouten. Thibau Nys maakte die amper en trok aan het langste eind.

Nys woekerde snel met zijn krachten

Voor de Belgische kampioen een deugddoende zege, op de manier waarmee hij bij de jeugd vaak aan het langste eind trok. In de slotronde deed Nys bijna alles perfect en ging Sweeck op het goede moment voorbij.

Al vreesde Bart Wellens wel dat Nys in het begin van de wedstrijd te veel met zijn krachten woekerde. De Belgische kampioen kwam al snel op kop en trok stevig door. "Toen zag je al wel dat hij goed was en hij hield zich nadien ook koest", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens ziet Nys goed bochten nemen

Nys kwam pas in de laatste minuten weer op kop en trok het laken naar zich toe. Een bevestiging dat hij conditioneel wel goed was en door foutjes het duel niet kon aangaan met Van der Poel in Namen en Gavere.

"Maar schrijf maar op: Thibau is op niveau en de parcoursen zijn ideaal voor hem. Hoge snelheden, technische omlopen. Niemand kan beter bochten pakken aan hoge snelheid dan Thibau Nys. Het is mooi om naar te kijken."