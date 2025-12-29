Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft in Dendermonde zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. Bart Wellens zag Nys vooral het verschil maken met zijn techniek in de bochten.

Met een gemiddelde snelheid boven de 29 km/u en in de slotronde zelfs 30,5 km/u was er in Dendermonde bijzonder weinig ruimte voor fouten. Thibau Nys maakte die amper en trok aan het langste eind.

Nys woekerde snel met zijn krachten

Voor de Belgische kampioen een deugddoende zege, op de manier waarmee hij bij de jeugd vaak aan het langste eind trok. In de slotronde deed Nys bijna alles perfect en ging Sweeck op het goede moment voorbij. 

Al vreesde Bart Wellens wel dat Nys in het begin van de wedstrijd te veel met zijn krachten woekerde. De Belgische kampioen kwam al snel op kop en trok stevig door. "Toen zag je al wel dat hij goed was en hij hield zich nadien ook koest", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. 

Wellens ziet Nys goed bochten nemen

Nys kwam pas in de laatste minuten weer op kop en trok het laken naar zich toe. Een bevestiging dat hij conditioneel wel goed was en door foutjes het duel niet kon aangaan met Van der Poel in Namen en Gavere. 

Lees ook... Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma
"Maar schrijf maar op: Thibau is op niveau en de parcoursen zijn ideaal voor hem. Hoge snelheden, technische omlopen. Niemand kan beter bochten pakken aan hoge snelheid dan Thibau Nys. Het is mooi om naar te kijken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens
Thibau Nys

Meer nieuws

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

07:40
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

14:00
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

13:30
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

13:00
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

08:30
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

12:30
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

12:00
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

11:00
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

09:00
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

08:00
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

07:00
Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

16:40
🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

16:16
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

21:30
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

20:30
Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

20:00
Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

19:00
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

18:30
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

18:00
OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

15:30
Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

15:00
📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

28/12
Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

28/12
Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

28/12
Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

28/12
"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

28/12
Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

28/12
Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

28/12
Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

28/12
Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

28/12
Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

28/12
Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak

Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak

28/12
Renner geraakt door opvallende uitspraak van José De Cauwer

Renner geraakt door opvallende uitspraak van José De Cauwer

28/12
"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

27/12
Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

27/12
Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

27/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Sven Nys Jan Bakelants Tadej Pogacar Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Laurens Sweeck Tibor Del Grosso Thymen Arensman Emiel Verstrynge Jose De Cauwer Bart Wellens Christoph Roodhooft Michael Vanthourenhout Tim Merlier Philippe Gilbert Jonas Abrahamsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved