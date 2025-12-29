Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Lucinda Brand heeft ook de Azencross in Loenhout gewonnen. De Nederlandse kreeg wel stevige concurrentie van de verrassende Tsjechische Kristyna Zemanová.

Nog maar eens een overwinning erbij voor Lucinda Brand, al de zestiende overwinning van het seizoen en al de twaalfde op rij. Toch werd het eens geen lange solo voor Brand, pas in het slot kon ze het verschil maken.

Geen solo, wel nieuwe zege voor Brand

Na een kwartier kwam Brand een eerste keer op kop, maar op het explosieve en gladde parcours was een verschil maken bijzonder moeilijk. Brand wisselde naar het zwaarste bandenprofiel en probeerde het nog eens in de slotronde.

Cadeau kreeg Brand het echter niet, de 22-jarige Tsjechische Kristyna Zemanova weigerde lang te breken. Ze probeerde in het wiel te blijven van Brand, maar de Nederlandse reed centimeter per centimeter verder weg.

Brand wilde Zemanova afmatten voor de sprint

Brand bleef foutloos en stelde de overwinning veilig. "Het was lastig om hier het verschil te maken", zei Brand in het flashinterview. "Ik wilde sowieso wat afwachten en het was glad. Ik ben naar een grover bandenprofiel overgeschakeld om meer kracht kwijt te kunnen."



"Ik wist dat ik niet op een sprint met Zemanova moet wachten. En als dat toch het geval was dan moest ik ervoor zorgen dat ze wat moe was. Maar uiteindelijk brak ze wel en dat is voor mij nog altijd beter."