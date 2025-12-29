Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Ook in Loenhout is er geen duel gekomen tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Nochtans reden ze even samen op kop, maar Van Aert kende opnieuw pech.

Voor het eerst dit leek er een echt duel te komen tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Na een kwartier kwam Van Aert op kop en de wereldkampioen rook meteen het gevaar en schoof op naar plaats twee.

Geen duel, Van Aert rijdt lek

Van Aert had duidelijk betere benen dan in Dendermonde, Van der Poel was de enige die kon volgen. De wereldkampioen nam in de derde van acht ronden over en zette Van Aert stevig onder druk. Hij speelde het wiel kwijt.

Plots verloor Van Aert echter veel tijd, hij was achteraan lek gereden en werd op meer dan een halve minuut gezet. Van Aert moest een halve ronde op een lekke band rijden, de tweede plaats was het hoogst haalbare.

Tweede lekke band Van Aert, Van der Poel wint

Van Aert ging ook vol voor de tweede plaats, maar reed in de zesde ronde op dezelfde plaats opnieuw achteraan lek en viel terug naar de dertiende plaats. Het werden voor Van Aert nog twee ronden training.



Wereldkampioen Van der Poel won met 46 seconden voorsprong op ploegmaat Niels Vandeputte, Joris Nieuwenhuis sprintte naar plaats drie op 57 seconden. Wout van Aert werd uiteindelijk tiende op zo'n anderhalve minuut.