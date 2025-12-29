Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys komt straks niet aan de start in Loenhout. De Belgische kampioen neemt wat extra rust met het oog op de cross in Diegem van dinsdag.

Wat enkele dagen geleden al in de lucht hing, is nu ook officieel: Thibau Nys schrapt de X2O Badkamers Trofee in Loenhout van zijn programma. De Belgische kampioen komt straks dus niet aan de start.

Om vooral zijn rug extra rust te geven, heeft Nys besloten om geen drie crossen op rij te rijden. Zondag won hij de vliegmeeting in Dendermonde, dinsdag komt Nys ook aan de start in Diegem. En daar wil hij graag winnen.

Nys schrapt Loenhout van zijn programma

Geen nieuwe strijd dus met Mathieu van der Poel en Wout van Aert dus in Loenhout, die allebei aan de start zullen staan. Voor Nys staan er deze week dus geen vier, maar wel drie crossen op het programma.

Dinsdag komt hij dus aan de start in de avondcross in Diegem, op 1 januari komt hij natuurlijk ook aan de start in zijn thuiscross in Baal. Daar komt ook wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start.

Lees ook... Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom ›

De crossen van vrijdag in Mol en zaterdag in Gullegem laat Nys ook links liggen, de Wereldbeker in Zonhoven wordt zondag zijn laatste cross voor hij in Beringen zijn Belgische titel verdedigt tegen onder meer Wout van Aert