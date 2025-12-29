Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekken banden hebben Wout van Aert genekt in Loenhout. Hij dacht zelfs aan opgeven, maar wilde zijn supporters niet teleurstellen.

Geen duel Van der Poel-Van Aert in Loenhout

Net toen er eindelijk een duel in de maak leek met Mathieu van der Poel reed Wout van Aert lek in Loenhout. En dat op een bijzonder slecht moment, want Van Aert moest nog meer dan een halve ronde op een lekke achterband verder.

Geen duel dus in Loenhout, maar Van Aert voelde zich wel goed. "Ik had het lastig om hem te volgen, maar geloofde er wel in dat ik er een duel van kon maken. Helaas is dat er niet van gekomen. Zonde", reageerde Van Aert achteraf bij VTM Nieuws.

Van Aert wilde niet opgeven voor zijn supporters

Van Aert focuste zich daarna op de tweede plaats, maar reed twee ronden later opnieuw lek op exact dezelfde plaats. Een nieuwe mokerslag voor Van Aert, die zich zelf even aan opgeven heeft gedacht.

"Ik heb alleen uitgereden voor de supporters. Als vijfjarige kwam ik al kijken naar deze cross. Ik had veel zin om naar de bus te rijden, maar dat kon ik niet maken", stelde Van Aert nog.

Uiteindelijk werd Van Aert tiende in Loenhout, op anderhalve minuut van Van der Poel. Het was zijn laatste cross van dit jaar, op 2 januari komt Van Aert opnieuw in actie in Mol.