Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Twee lekken banden hebben Wout van Aert genekt in Loenhout. Hij dacht zelfs aan opgeven, maar wilde zijn supporters niet teleurstellen.

Geen duel Van der Poel-Van Aert in Loenhout

Net toen er eindelijk een duel in de maak leek met Mathieu van der Poel reed Wout van Aert lek in Loenhout. En dat op een bijzonder slecht moment, want Van Aert moest nog meer dan een halve ronde op een lekke achterband verder. 

Geen duel dus in Loenhout, maar Van Aert voelde zich wel goed. "Ik had het lastig om hem te volgen, maar geloofde er wel in dat ik er een duel van kon maken. Helaas is dat er niet van gekomen. Zonde", reageerde Van Aert achteraf bij VTM Nieuws. 

Van Aert wilde niet opgeven voor zijn supporters

Van Aert focuste zich daarna op de tweede plaats, maar reed twee ronden later opnieuw lek op exact dezelfde plaats. Een nieuwe mokerslag voor Van Aert, die zich zelf even aan opgeven heeft gedacht.

"Ik heb alleen uitgereden voor de supporters. Als vijfjarige kwam ik al kijken naar deze cross. Ik had veel zin om naar de bus te rijden, maar dat kon ik niet maken", stelde Van Aert nog. 

Lees ook... Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout
Uiteindelijk werd Van Aert tiende in Loenhout, op anderhalve minuut van Van der Poel. Het was zijn laatste cross van dit jaar, op 2 januari komt Van Aert opnieuw in actie in Mol. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

19:00
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

18:30
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

16:01
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

14:00
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

17:45
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

17:00
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

15:00
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

13:30
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

13:00
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

08:30
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

12:30
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

12:00
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

11:00
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

20:30
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

10:00
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

09:00
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

08:00
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

07:40
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

07:00
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

28/12
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

21:30
Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

20:00
Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

28/12
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

28/12
Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

28/12
🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

28/12
OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

28/12
Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

28/12
📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

28/12
Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

28/12
Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

28/12
Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

28/12
"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

28/12
"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

27/12
Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

28/12
Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Remco Evenepoel Sven Nys Tadej Pogacar Laurens Sweeck Lucinda Brand Jan Bakelants Tibor Del Grosso Christoph Roodhooft Tim Merlier Michael Vanthourenhout Philippe Gilbert Laura Verdonschot Urska Zigart Stephane Heulot Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved