Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis
Foto: © photonews

Geen Sven Nys langs het parcours in Dendermonde. De ploegmanager van Baloise Glowi Lions moest rechtsomkeer maken en terugkeren naar huis.

Sven Nys staat bijna in elke cross langs het parcours om zijn renners van Baloise Glowi Lions te begeleiden. Bij de vrouwen zijn dat onder meer de Nederlanders Lucinda Brand en Shirin van Anrooij.

Bij de mannen zijn dat Lars van der Haar, Pim Ronhaar en uiteraard zijn zoon Thibau Nys. In Dendermonde was de negenvoudige Belgische kampioen echter niet aanwezig. Nys moest terugkeren naar huis door ziekte. 

Nys wil zijn renners niet ziek maken

Volgens Sporza-reporter Maarten Vangramberen ging het om een virale infectie bij Sven Nys. Volgens co-commentator Paul Herygers was het een goede keuze van Nys om rechtsomkeer te maken naar huis. 

"Als je ziek bent, dan kun je beter weg blijven bij de coureurs in kwestie", zei Herygers. Want Nys wil zijn renners natuurlijk niet besmetten in deze druk periode en hen mogelijke enkele crossen aan de kant houden. 


Volgende week staan maar liefst zes crossen op het programma met Loenhout (29 december), Diegem (30 december), Baal (1 januari), Mol (2 januari), Gullegem (3 januari) en Zonhoven (4 januari). 

Sven Nys

