'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal tijdens de komende Winterspelen nog geen beslissing nemen over het olympische statuut van het veldrijden. Het zal nog enkele maanden langer wachten zijn.

Al sinds de zomer van 2024 zijn er geruchten over het toevoegen van het veldrijden aan de Olympische Winterspelen in 2030. Het IOC is zelfs bereid om het charter van de Winterspelen daarvoor aan te passen.

Volgens dat olympisch charter moeten sporten op de Winterspelen op ijs of sneeuw plaatsvinden en bij het veldrijden is dat eerder uitzonderlijk. Traditionele wintersporten, zoals schaatsen, skeleton en curling hebben zich daartegen al verzet.

Ze waarschuwden onder meer dat "het merk, het erfgoed én de identiteit van de Winterspelen verwateren als zomersporten aan het programma worden toegevoegd". Maar het IOC wil wel doorzetten.

IOC stelt beslissing over olympisch statuut veldrijden uit

De beslissing zal volgens HLN echter niet genomen worden op de Winterspelen in Milaan in februari, maar is uitgesteld naar de zomer van 2026. Al zou uitstel echter ook geen afstel betekenen voor het veldrijden.



Dat het IOC het nemen van de beslissing heeft uitgesteld, zou betekenen dat er serieus wordt over nagedacht. Het blijft dus afwachten, maar de hoop bij de UCI op goed nieuws zou er nog altijd zijn.