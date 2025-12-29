Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Laurens Sweeck is in Loenhout zwaar ten val gekomen. De leider in de Wereldbeker werd ook afgevoerd naar het ziekenhuis en moet een punt zetten achter zijn seizoen.

Sweeck afgevoerd na val in Loenhout

Met een derde plaats in de Wereldbeker in Dendermonde breidde Laurens Sweeck zondag zijn voorsprong op Mathieu van der Poel weer uit tot naar 26 punten en deed hij een goede zaak voor het eindklassement.

Maar Sweeck zal zijn leidersplaats in de Wereldbeker niet meer kunnen verdedigen. In de Azencross in Loenhout, de vijfde manche in de X2O Badkamers Trofee, kwam Sweeck zwaar ten val.

Einde seizoen voor Sweeck

Bij het opdraaien van de laatste rechte lijn schoof Sweeck onderuit en greep naar zijn arm. Sweeck stapte niet meer op zijn fiets, maar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn ploeg Crelan-Corendon is nu met slecht nieuws gekomen, Sweeck moet een punt zetten achter zijn seizoen.

"Onderzoek wees uit dat hij een acromioclaviculaire luxatie (ontwrichting van het gewricht tussen sleutelbeen en schoudergordel) in de hoogste graad heeft opgelopen", meldt de ploeg op haar sociale media.

"Laurens wordt morgen geopereerd door dokter Tom Claes in Herentals. Door de blessure komt er helaas een vroegtijdig einde aan zijn seizoen. Uiteraard bijzonder jammer voor de huidige leider in het Wereldbekerklassement."



