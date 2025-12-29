Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laurens Sweeck is in Loenhout zwaar ten val gekomen. De leider in de Wereldbeker werd ook afgevoerd naar het ziekenhuis en moet een punt zetten achter zijn seizoen.

Sweeck afgevoerd na val in Loenhout

Met een derde plaats in de Wereldbeker in Dendermonde breidde Laurens Sweeck zondag zijn voorsprong op Mathieu van der Poel weer uit tot naar 26 punten en deed hij een goede zaak voor het eindklassement. 

Maar Sweeck zal zijn leidersplaats in de Wereldbeker niet meer kunnen verdedigen. In de Azencross in Loenhout, de vijfde manche in de X2O Badkamers Trofee, kwam Sweeck zwaar ten val. 

Einde seizoen voor Sweeck

Bij het opdraaien van de laatste rechte lijn schoof Sweeck onderuit en greep naar zijn arm. Sweeck stapte niet meer op zijn fiets, maar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn ploeg Crelan-Corendon is nu met slecht nieuws gekomen, Sweeck moet een punt zetten achter zijn seizoen. 

"Onderzoek wees uit dat hij een acromioclaviculaire luxatie (ontwrichting van het gewricht tussen sleutelbeen en schoudergordel) in de hoogste graad heeft opgelopen", meldt de ploeg op haar sociale media. 

"Laurens wordt morgen geopereerd door dokter Tom Claes in Herentals. Door de blessure komt er helaas een vroegtijdig einde aan zijn seizoen. Uiteraard bijzonder jammer voor de huidige leider in het Wereldbekerklassement."

Lees ook... "Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laurens Sweeck

Meer nieuws

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

20:30
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

21:30
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

20:00
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

18:30
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

17:45
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

17:00
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

16:30
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

16:01
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

15:00
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

14:00
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

13:30
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

13:00
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

12:30
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

12:00
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

11:00
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

10:00
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

09:00
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

08:30
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

08:00
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

07:40
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

07:00
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

28/12
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

28/12
Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

28/12
Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

28/12
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

28/12
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

28/12
Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

28/12
🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

28/12
OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

28/12
Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

28/12
📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

28/12
Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

28/12
Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

28/12
Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

28/12
"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Laurens Sweeck Sven Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Lucinda Brand Tibor Del Grosso Patrick Lefevere Jordi Meeus Thymen Arensman Jose De Cauwer Oier Lazkano Eli Iserbyt Jan Bakelants Paul Herygers Tim Merlier

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved