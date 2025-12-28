Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Foto: © photonews

Geen Mathieu van der Poel in de Wereldbeker in Dendermonde. Organisator Jurgen Mettepenningen vindt het jammer dat de wereldkampioen verstek gaf.

Ploeteren in de modder van Dendermonde, daar had Mathieu van der Poel geen zin in en dus zette hij de cross niet op zijn programma dat begin december werd bekendgemaakt. Maar door de weersomstandigheden lag het parcours er kurkdroog bij. 

Van der Poel twijfelde even om toch aan de start te staan, maar besloot na overleg met de ploeg om dat niet te doen. Tot spijt van organisator Jurgen Mettepenningen, die wel geprobeerd heeft om de wereldkampioen in Dendermonde te krijgen. 

"Ik heb de afgelopen weken niets anders gedaan dan gepolst en gelobbyd bij de familie Roodhooft en bij Adrie van der Poel. Mathieu had afgezegd een paar weken geleden omdat hij dacht dat het zeer zwaar zou zijn", zei Mettepenningen bij VRT1. 

Mettepenningen hoopte nog op Van der Poel in Dendermonde

Dat was dus helemaal niet het geval. "Het was een heel snel parcours, dus het is eigenlijk een beetje jammer dat hij zijn programma niet een klein beetje heeft aangepast en in Dendermonde aanwezig kon zijn."


"Het was nu eens op zijn lijf geschreven. We doen zo veel voor de sport en dan vind ik het jammer dat hij niet aan de start stond. Dit weer was al een week voorspeld, dus ik had echt gehoopt dat hij nog zou kiezen voor de Wereldbeker en zijn vele supporters hier in de regio."

Mathieu Van Der Poel

