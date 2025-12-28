Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Zelfs op een kurkdroog parcours in Dendermonde stond er geen maat op Lucinda Brand. De Nederlandse leidster in de Wereldbeker reed iedereen op een hoopje.

Geen modder, maar wel een cross aan hoge snelheid in Dendermonde. Lucinda Brand verwachtte zich aan een tactische cross, maar zorgde er eigenhandig voor dat er van spanning alweer weinig sprake was.

Fouquenet trok van bij de start stevig door, Brand volgde in derde positie na de piepjonge Gery. Door een val van Bentveld in het zand in de eerste ronde ontstond er een kloofje van zo'n zeven seconden voor de drie.

Toen Pieterse oprukte in de derde ronde, was dat het sein voor Brand om de gashendel stevig open te draaien. Pieterse kwam tot op zo'n zeven seconden, maar niet dichter De elfde overwinning op rij van Brand kwam niet in gevaar.

Brand verbaast dat haar lichaam stand houdt

"Ik was erg verrast", zei Brand over het feit dat het geen tactische wedstrijd werd in Dendermonde. "Bij de tweede passage van de materiaalpost was er een gat en ze zeiden tegen me ‘rijden’." En dat deed Brand ook.

Brand pakte haar vijftiende zege van het seizoen in Dendermonde. "Het is vooral verbazingwekkend hoe goed mijn lichaam stand houdt in deze drukke periode. Het is pittig om steeds weer te herstellen. Maar als je goed bent, dan gaat dat net even een paar procentjes makkelijker."



