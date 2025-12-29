Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Heeft Remco Evenepoel dan toch plannen om de Ronde van Vlaanderen te rijden? De olympische kampioen werd zondag gespot op enkele beklimmingen van Vlaanders Mooiste.

Er waren de afgelopen weken heel wat geruchten over een mogelijke deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen, maar op de mediadag van Red Bull-BORA-hansgrohe werden die allemaal de kop in gedrukt.

Evenepoel zou zijn debuut niet maken in het enige Vlaamse monument wegens te veel risico op een mogelijke valpartij en blessures, wat zijn nieuwe Duitse ploeg absoluut wil vermijden om de Tour niet in gevaar te brengen.

Evenepoel verkent Oude Kwaremont en Paterberg

Zondag werd Evenepoel echter gespot op enkele beklimmingen van de finale van de Ronde van Vlaanderen. De olympische kampioen zou onder meer twee keer de Oude Kwaremont en de Paterberg hebben opgereden.

Dat deed Evenepoel niet alleen, ook zijn nieuwe ploegmaat Gianni Vermeersch en ploegleiders Klaas Lodewyck en Sven Vanthourenhout waren aanwezig met een wagen van Red Bull-BORA-hansgrohe.



Wat het bedoeling was, is niet helemaal duidelijk. Is Evenepoel dan toch van plan om op 5 april aan de start te staan in de Ronde van Vlaanderen en het op te nemen tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar?