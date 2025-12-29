Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Red Bull-BORA-hansgrohe wordt in 2026 een pak Belgischer. Gianni Vermeersch is net als Remco Eveneopoel en Arne Marit nieuw bij de Duitse ploeg.

Met Jordi Meeus en Maxim Van Gils reden er dit jaar twee Belgen bij Red Bull-BORA-hansgrohe, in 2026 worden dat er vijf. Gianni Vermeersch, Remco Evenepoel en Arne Marit maken alle drie de overstap.

Evenepoel en Vermeersch werden afgelopen zondag gezien op verkenning van de finale van de Ronde van Vlaanderen. In 2021 maakten Vermeersch en Evenepoel nog ruzie na de eerste etappe van de Benelux Tour.

Vermeersch heeft goede band met Evenepoel

Die ruzie werd snel bijgelegd en Vermeersch en Evenepoel kunnen het dan ook goed met elkaar vinden. "Ik heb al veel plezier gemaakt met Remco op stage", lacht Vermeersch bij Sporza.

Evenepoel ging in Spanje al vaak trainen met Mathieu van der Poel en daar was ook Vermeersch bij aanwezig. Van problemen of spanningen tussen de twee is dus zeker geen sprake.

"De band met Remco was er al en die zal nu alleen nog maar beter worden", stelt Vermeersch nog. Of ze ook veel samen zullen koersen is maar de vraag, want Vermeersch mikt op de Vlaamse klassiekers en Evenepoel op rittenkoersen en de Tour.