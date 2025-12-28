Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

Ook in de tweede cross zonder Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert niet kunnen winnen. Van Aert dreigt zo een seizoen zonder zege te hebben in het veld.

Zevende, tweede, tweede en zesde. Wout van Aert heeft nog niet van de zege kunnen proeven dit seizoen in het veldrijden. In Antwerpen werd Van Aert zevende nadat hij halfweg vooraan lek was gereden.

In Hofstade kwam Van Aert snel ten val en toen hij in tweede positie kwam, was Van der Poel al lang vertrokken. In Heusden-Zolder was de wereldkampioen er niet, maar botste Van Aert in de sprint op Tibor Del Grosso.

En ook in Dendermonde won Van Aert dus niet, hij werd op het razendsnelle parcours pas zesde. Op het programma Van Aert staan (voorlopig) nog vier crossen, volgende week komt hij drie keer in actie.

Wint Van Aert dit seizoen nog een cross?

Maandag in Loenhout, vrijdag in Mol en zondag in Zonhoven staat Mathieu van der Poel wel telkens aan de start. Als de logica gerespecteerd wordt en de wereldkampioen geen pech kent, zal Van Aert hem wellicht weinig in de weg kunnen leggen.

Het BK in Beringen wordt de achtste en laatste(?) cross van Van Aert, waar hij een ultieme kans zou krijgen om een zege te boeken. Als dat niet lukt, zou Van Aert voor het eerst bij de profs zijn seizoen afsluiten zonder zege.



Het laatste seizoen waarin Van Aert geen enkele cross won, is dat van 2010/2011. Toen deed junior Van Aert op 16-jarige leeftijd in dertien crossen zelfs nooit beter dan een vijfde plaats.