Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Joris Nieuwenhuis gaat niet voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw rijden. De Nederlander wil liever doorgaan met eenmansploeg.

Ridley Racing Team, een project vanCEO Jochim Aerts, moest een van de beste ploegen ter wereld offroad worden, maar het vond nooit een hoofdsponsor en dus lijkt de ploeg er binnenkort mee op te houden.

Omdat Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw met fietsen van Ridley rijdt, leek een fusie tussen de twee ploegen een gedroomde oplossing. Met Joris Nieuwenhuis zou Mettepenningen zo ook een vervanger hebben voor de geblesseerde Eli Iserbyt.

De deal tussen Mettepenningen en Nieuwenhuis sprong echter af. De Nederlander zou vanaf volgend seizoen liever met een privésponsor verder gaan. Ploegleider Richard Groenendaal zegt waarom er geen akkoord werd gevonden.

Waarom wilde Nieuwenhuis niet bij Mettepenningen rijden?

"Mettepenningen wilde zijn contract overnemen aan dezelfde voorwaarden voor de komende twee jaar", zegt Groenendaal bij WielerFlits. "Maar Joris zegt: dat is niet de omgeving waarin ik zou willen rijden. Daar voel ik mezelf niet thuis."

Nieuwenhuis bekijkt op dit moment de opties om met een privésponsor verder te gaan, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En de tijd dringt ook, want rond het WK zou er al duidelijkheid moeten zijn.