🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie
Foto: © photonews

Alweer een incident met een toeschouwer en Mathieu van der Poel. In de openingsronde in Loenhout werd de wereldkampioen bijna ten val gebracht.

Een week geleden in Hofstade werd Mathieu van der Poel al geviseerd door een toeschouwer die de rook van zijn vape bewust uitblies in het gezicht van de wereldkampioen. In Loenhout was het incident een stuk erger.  

Van der Poel bijna ten val gebracht door toeschouwer 

Toen Van der Poel in de openingsronde passeerde, stak een toeschouwer net op dat moment zijn arm uit. De wereldkampioen werd even uit balans gebracht, maar hield zich toch recht. Van der Poel keek boos achter zich. 

"Toch weer een vettig manoeuvre", zei co-commentator Paul Herygers bij VRT1.  "Dit heeft niks te maken met een smartphone of fototoestel. Die man steekt daar gewoon zijn hand uit."

Van der Poel denkt niet aan kwaad opzet

De politie identificeerde de toeschouwer en nam hem mee voor verhoor. De UCI diende ook een klacht in tegen de man, Van der Poel zelf dacht echter niet aan kwaad opzet.

"Ik weet eigenlijk niet wat er juist gebeurde, ik denk dat hij gewoon aan het supporteren was. Ik had niet het gevoel dat hij slechte intenties had. Dat kan gebeuren met zoveel volk, maar ik heb wel geluk gehad. Ik kon me maar net recht houden."

