Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Tadej Pogacar is door de Franse sportkrant L'Equipe uitgeroepen tot 'Sporter van het Jaar'. De tweevoudige wereldkampioen is pas de tweede wielrenner die de prijs wint.

De Franse sportkrant L'Equipe, die ook de Vélo d'Or organiseert, heeft zijn de uitslag van zijn referendum “Champions des champions” gepubliceerd. En wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar werd de primus.

Pogacar haalt het voor Duplantis en Alcaraz

Met 821 punten haalde Pogacar het wel nipt van de Zweedse polsstokspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis (799 punten) en van de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz (252 punten). Een beloning voor alweer een uitzonderlijk seizoen van Pogacar.

De Sloveen won ondermeer de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, drie ritten en het eindklassement in de Dauphiné, vier ritten en het eindklassement in de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije.

Pogacar tweede renner na Lemond

Pogacar is nog maar de tweede wielrenner ooit die door L'Equipe wordt uitgeroepen tot 'Sporter van het Jaar'. De Amerikaan Greg Lemond won in 1989 de Tour met 8 seconden voorsprong en was tot nu toe de enige renner op de erelijst.



Bij de vrouwen won de 19-jarige zwemster Summer McIntosh. Zij kreeg 628 punten en haalde het voor haar Amerikaanse landgenotes en atletes Sydney McLaughlin-Levrone (516) en Melissa Jefferson-Wooden (425).