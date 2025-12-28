Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Jordi Meeus greep in de zeventiende etappe van de Tour naast een tweede ritzege in de Tour. Daar baalt de Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe nog altijd van.

Met vier overwinningen was 2025 voor Jordi Meeus het meest succesvolle jaar bij de profs tot nu toe. Hij won een rit in de Ronde van de Algarve en Ronde van Zwitserland, de nieuwe Copenhagen Sprint en Binche-Chimay-Binche.

Toch zit de 17de etappe van de Tour nog altijd in zijn hoofd. Door een valpartij van onder meer Tim Merlier sprintte een kleine groep voor de overwinning, groene trui Jonathan Milan haalde het voor Jordi Meeus in Valence.

Meeus baalt nog om gemiste ritzege in de Tour

"Ik had die rit eigenlijk altijd moeten winnen", zegt Meeus bij Sporza. En hij weet ook wat hij fout deed. "Het lag puur aan mijn timing." In de slotkilometer zag Meeus de borden met de aanduiding van de laatste hectometers niet.

"Daardoor wachtte ik te lang om mijn sprint in te zetten." Meeus liet zich even insluiten door Milan en kon daardoor pas laat aan zijn sprint beginnen. Hij maakte nog terrein goed, maar uiteindelijk kwam Meeus een wiel tekort.



"Normaal gezien kan ik me daar snel overheen zetten. Maar nu ik weet dat het een extra ritzege had kunnen zijn in de grootste wedstrijd ter wereld, heb ik het er toch wat moeilijker mee", besluit Meeus nog.