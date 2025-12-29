Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde
Geen eerste zege van het seizoen voor Wout van Aert in Dendermonde. Op het snelle parcours kwam hij in de twee laatste ronden tekort.

Ook in zijn tweede cross zonder Mathieu van der Poel aan de start, is Wout van Aert er niet in geslaagd om zijn eerste zege van het seizoen te pakken. In Dendermonde viel hij als zesde zelfs naast het podium.

Van Aert moest 35 minuten lang achtervolgen en kon dan toch eindelijk eens op kop komen. Twee ronden lang probeerde Van Aert het verschil te maken, maar ook hij slaagde er niet in om een kloofje te creëren. 

Van Aert op de limiet na inspanning

In de twee laatste ronden kwam Van Aert dan in zesde positie terecht en daar geraakte hij niet meer weg. Van Aert moest tevreden zijn met de zesde plaats en bleef opnieuw achter zonder overwinning. 

"Ik denk dat dat de limiet was. Als je ziet vanwaar hij kwam, terwijl het tempo vanaf de start geweldig hoog lag. Van Aert geraakte toch aan de leiding, en iedereen in dat veld was tevreden", zegt Paul Herygers bij Sporza. 

"Maar daar is hij zichzelf misschien wel een beetje tegengekomen. En dan was er de gretige jeugd, waar absoluut iedereen wilde winnen vandaag." Thibau Nys ging met de zege aan de haal, voor Del Grosso. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

