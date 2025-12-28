OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

Jurgen Mettepenningen heeft de strijd om de handtekening van Amandine Fouquenet gewonnen. De Franse kampioene heeft voor twee jaar getekend bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Frans kampioene Amandine Fouquenet (24) is de afgelopen weken uitgegroeid tot een van de revelaties in het veldrijden bij de vrouwen. De Française stond dit seizoen in al zeven keer op het podium.

In Heusden-Zolder boekte Fouquenet bij afwezigheid van Brand ook haar eerste zege in een Belgische tv-cross. De interesse in Fouquenet, die haar ploeg Arkéa-B&B Hotels ziet stoppen op 31 december, groeide dan ook stevig.

Tijdens de live-uitzending van de Wereldbeker in Dendermonde bevestigde Jurgen Mettepenningen dat Fouquenet een contract heeft getekend tot eind 2027 bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

"Wij geloven in haar, het is iemand met veel motivatie en die ook naar Vlaanderen wil afzakken, wellicht komt ze hier ook zes maanden wonen per jaar. Haar techniek moeten we nog wat bijschaven, maar we kunnen samen een heel mooi verhaal schrijven."

Rijdt Fouquet op de weg voor AG Insurance-Soudal?

Fouquenet wil ook een wegprogramma rijden, hoe zal Mettepenningen dat oplossen? "Met Bentveld hebben we een akkoord met AG Insurance-Soudal, we gaan nu bekijken of dat ook mogelijk is voor Fouquenet. Anders gaan we zoeken in Frankrijk."





"Het is wel vastgelegd dat ze twaalf maanden per jaar bij ons in dienst zal zijn en er vooral op het veldrijden zal ingezet worden. Op de weg gaan we haar zo goed mogelijk begeleiden en als dat niet lukt, zullen we proberen een akkoord te vinden met AG Insurance-Soudal."

"Vrijdag in Gavere heeft ze de knoop doorgehakt om voor onze ploeg te kiezen en deze ochtend is het contract getekend", verklapte Mettepenningen nog. Vanaf donderdag in Baal zal Fouquenet dus in de trui van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw rijden.



