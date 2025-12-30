Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Wout van Aert heeft zijn deel van de pech zeker al gehad in het veldritseizoen. Nergens speelde hem dat zo vaak parten als in Loenhout.

Wout van Aert is eigenlijk twee keer weggereden van zijn meeste concurrenten in de Azencross. De eerste keer deed hij dat samen met Mathieu van der Poel. De tweede keer was het in de strijd om de tweede plaats. Evenveel keer reed Van Aert echter lek en was het nog zo ver tot de materiaalpost dat hij helemaal werd teruggeslagen.

Dat moet uiteraard enorm frustrerend geweest zijn, maar Van Aert ging er wel goed mee om. Iemand anders zou wellicht wel even nodig hebben om de woede een plaats te geven. Van Aert haalde er de schouders bij op en dacht met een spreekwoord ludiek uit de hoek te komen. Zoals hij dat op zijn Strava-account overigens ook wel vaker doet.

Van Aert reageert met een knipoog

"Ik rijd de eerste keer lek op dezelfde steen als waar ik de tweede keer plat rijd. Dus jah, een ezel, hè", reageert hij met een knipoog bij VTM NIEUWS en Het Nieuwsblad. Het is knap om het op die manier te verwerken, maar puur theoretisch heeft Van Aert het verkeerd met zijn verwijzing naar een van de uitdrukkingen in de Nederlandse woordenschat.

Het spreekwoord zegt immers dat een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot. Wat Van Aert beleefde in Loenhout, is dat hij zich wel degelijk twee keer aan dezelfde steen stootte. Verdere conclusies koppelen we er niet aan vast. Het is natuurlijk een figuurlijk spreekwoord, terwijl Van Aert het letterlijk meemaakte.

Hopen op meer geluk voor Van Aert

Het is wel een positief teken dat Van Aert de voorbije dagen alle frustratie en ontgoocheling vrij snel na de cross weer een plek doet geven. Het blijft hopen dat hij later in het veldritseizoen wat meer meeval mag hebben.