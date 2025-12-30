Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Joris Nieuwenhuis maakt niet de overstap naar Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Voor Jurgen Mettepenningen wil dat ook zeggen dat ook dat hij voorlopig geen vervanger heeft voor Eli Iserbyt.

Door een fusie met Ridley Racing Team hoopte Jurgen Mettepenningen Joris Nieuwenhuis naar zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw te halen. Maar de Nederlander ziet dat niet zitten.

Ridley blijft leveranciers van de fietsen van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, maar de fusie met Ridley Racing Team is eerder twijfelachtig. "In principe was het hoofddoel van die fusie om Nieuwenhuis binnen te halen. Dat is nu weggevallen", zegt Mettepenningen bij WielerFlits.

De zoektocht naar een tweede kopman naast Michael Vanthourenhout, om de geblesseerde Eli Iserbyt te vervangen, gaat dus verder. Maar die vinden, dat zal een ander paar mouwen worden voor Mettepennningen.

Mettepenningen rekent op Vanthourenhout en jonge talenten

Met Gerben Kuypers komt er op 1 januari een nieuwe crosser bij, maar hij vecht eerder voor een plaats in de top tien. Verder rekent Mettepenningen op zijn jonge talenten Yordi Corsus (20) en Kay De Bruyckere (21) om te groeien.

"Maar goed, als we binnenkort een kans zien om iemand erbij te nemen, gaan we dat zeker niet laten", stelt Mettepenningen nog. Makkelijk wordt dat niet, alle goede crossers liggen bij andere ploegen voor lange tijd vast.