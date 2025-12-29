"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

Thibau Nys won in Dendermonde zijn derde manche in de Wereldbeker en doet weer helemaal mee voor het eindklassement. Al vreest hij dat er aan Mathieu van der Poel weinig te doen zal zijn.

Na acht van de twaalf manches in de Wereldbeker staat Laurens Sweeck aan de leiding met 186 punten. Door zijn val in Loenhout en operatie die zal volgen, zal Sweeck niet meer in actie komen dit seizoen. En dus is Thibau Nys eigenlijk de leider met 183 punten.

Nys vreest voor Van der Poel

Mathieu van der Poel staat vierde in de huidige stand, de wereldkampioen volgt op 23 punten van Nys. Toch denkt de Belgische kampioen niet aan de eindzege in de Wereldbeker.

Van de vier resterende manches rijdt Van der Poel nog in Zonhoven (4 januari), Maasmechelen (24 januari) en Hoogerheide (25 januari). Achter Benidorm (18 januari) staat er nog een vraagteken.

Wint Van der Poel de Wereldbeker?

"Als Mathieu ze allemaal wint, dan wint hij de Wereldbeker met drie of vier manches minder te rijden", zegt Nys. "Hij verdient dat, sowieso. Mathieu is de beste en verdient het om te winnen. Maar op die manier is het een beetje… Tja."

De winnaar van een manche krijgt 40 punten, de nummer twee 30 punten en de derde 25 punten. Als Nys nog kans wil maken om de Wereldbeker te winnen, zullen hij telkens tweede moeten worden na Van der Poel én winnen in Benidorm.