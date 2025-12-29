Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

De Wereldbeker in Dendermonde was bijzonder snel en werd afgewerkt aan een gemiddelde snelheid van meer dan 29 km/u. Christoph Roodhooft was onder de indruk van de prestatie van Emiel Verstrynge.

Met vier renners in de top vijf van zijn ploegen Alpecin-Deceuninck en Crelan-Corendon kon Christoph Roodhooft tevreden zijn na de Wereldbeker In Dendermonde. De overwinning was wel voor Thibau Nys van Baloise Glowi Lions.

"Dit had een hoog entertainment-gehalte met suspens tot op het einde. Techniek, tactiek en fysiek... je had alles nodig om op dit parcours te kunnen winnen", zei Roodhooft achteraf over de spannende cross in Dendermonde bij HLN.

Roodhooft onder de indruk van Verstrynge

Emiel Verstrynge reed de hele cross in derde of vierde positie, maar een podiumplaats zat er niet in. Toch was Roodhooft onder de indruk van Verstrynge, op een parcours dat zeker niet op zijn maat was.

"Een straffe prestatie", zei Roodhooft. "Emiel had misschien nog een alles-of-niks-manoeuvre kunnen proberen in de slotronde, maar hij had geen overschot meer en de ruimte was ook beperkt."



Net als Thibau Nys lijkt Verstrynge een stap vooruit te hebben gezet met de Tour de France in de benen. Enkel een eerste zege in België ontbreekt nog, maar zelfs voor Wout van Aert blijkt dat dit seizoen moeilijk te zijn.