Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Mathieu van der Poel kwam in de openingsronde in Loenhout bijna ten val doordat een toeschouwer met zijn arm zijn stuurt raakte. De toeschouwer zelf voelt zich er erg schuldig over.

Toeschouwer wilde Van der Poel niet ten val brengen

Alweer een incident met een supporter en Mathieu van der Poel, het zoveelste al. Een man raakte met zijn arm het stuur van de wereldkampioen, die even uit evenwicht werd gebracht maar zich recht kon houden.

De politie identificeerde de man en nam hem mee voor verhoor. Zelf dacht Van der Poel niet aan kwaad opzet en dat was ook het geval. Bij nieuwe beelden van Sporza is te zien dat de man wel degelijk per ongeluk het stuur van Van der Poel raakte.

Excuses voor Van der Poel

Hij reageerde ook kort en bood ook zijn excuses aan voor wat er was gebeurd in Loenhout. "Ik heb echt niks tegen Mathieu van der Poel. Ik voel mij zo schuldig - dit was totaal mijn bedoeling niet."

Christophe Impens van organisator Golazo stelde dat de man erg onder de indruk was van het incident en het verhoor van de politie. Hij wees er ook op dat het een alleenstaand geval was op 15.000 toeschouwers.

Lees ook... Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt ›

"Hier waren 15.000 fans die zich voorbeeldig hebben gedragen", stelde Impens. "Dit was een jammerlijk incident." Een ongelukkig incident dus, met gelukkig een goede afloop voor Van der Poel.