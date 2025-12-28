Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Het blijft wachten op nieuws over Eli Iserbyt. Ook ploegmanager Jurgen Mettepennningen kan niet veel meer vertellen dan een maand geleden en ziet het somber in.

Al maanden is Eli Iserbyt aan het sukkelen met een probleem aan de liesslagader van zijn linkerbeen. Iserbyt ging in februari een eerste keer onder het mes, maar herviel in zijn blessure en ging nog drie keer onder het mes.

Het probleem van Iserbyt leek opgelost, maar in november kreeg hij opnieuw slecht nieuws na tests in het UZ Gent. Hij moest vier weken platte rust nemen en zou daarna nieuwe testen ondergaan.

Maar veel meer nieuws dan een maand geleden kon ploegmanager Jurgen Mettepenningen nog niet geven. "Er is weinig verandering in zijn situatie. Er zijn nieuwe testen uitgevoerd, het is nu wachten op de opinies en diagnoses van de specialisten."

Einde carrière voor Iserbyt?

"Ik wil zeker niet zeggen dat het een moeilijke situatie wordt, maar we mogen ook niet te positief zijn. Laat ons hopen dat Eli de moed vindt om het mirakel toch te laten gebeuren en het toch nog goedkomt. Maar het wordt een moeilijk verhaal."



"Zijn seizoen is sowieso om zeep en ook de zomer wordt heel moeilijk. Je weet het nooit", blijft Mettepenningen wel hopen op een mirakel. "Topsporters herstellen altijd sneller dan gewone mensen. Misschien keert het snel."