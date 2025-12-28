Thibau benoemt na overwinning 'op zijn Sven Nys' het grote probleem van Wout van Aert

Thibau Nys kon breed glimlachend zijn handen in de lucht steken. Zijn triomfantelijke blik zorgde voor een contrast met Wout van Aert, de verrassende afwezige op het podium in Dendermonde.

Nys beweerde na afloop dat hij het liefst tegen de allerbeste Van Aert had gestreden. "Net zoals in Benidorm was het nog fijner geweest als Wout tweede was geworden. Dan geeft het mijn overwinning toch nog wat meer glans ofzo, maar het is niet dat ik daar echt mee bezig ben. Ik merkte al heel snel dat Wout zijn ding hier niet kon doen."

De omloop was niet bepaald in het voordeel van Van Aert en dat wist Nys prima te verwoorden. "Een paar keer zat ik achter hem en trok hij toch fors door. Daarna geraakte hij weer in een positie verzeild van waaruit hij zijn ding opnieuw niet kon doen. Als zich dat twee-drie keer herhaalt, rijd je gewoon gaatjes dicht en krijg je dat niet meer rechtgezet."

Geen Van Aert-parcours

Dan komt het neer op het leveren van nutteloze inspanningen die uiteindelijk niets opleveren. Of toch niet het allerhoogste. "Het was geen Wout van Aert-parcours", kon Thibau Nys alleen maar besluiten. "Of het een Thibau Nys-parcours is? Alles is een Thibau Nys-parcours, zolang er maar geen zand ligt", lacht hij met zijn gekende werkpunt.

Enige minpuntje voor de familie Nys: vader Sven kon niet meevieren. Die was naar huis teruggekeerd wegens ziekte nog voor de crossdag goed en wel begonnen was. "Of zijn hoofdpijn nu voorbij gaat zijn? Dat weet ik niet. De manier waarop ik het afmaak, is wel Sven Nys-getint." Thibau vindt dit wel een zege zoals zijn vader ze ook behaalde. "Ik denk dat hij trots zal zijn."

Bellen met vader Sven Nys

Lees ook... Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist›

Hoe het met zijn vader precies gesteld was, wist Thibau niet te vertellen. Op het moment van het geven van zijn reactie in de bus van de Wereldbeker, moest Thibau nog een eerste keer telefonisch contact opnemen met Sven.