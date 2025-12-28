Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Wout van Aert heeft ook in Dendermonde niet kunnen zegevieren en viel zelfs naast het podium. Paul Herygers is echter mild voor de prestatie van Van Aert.

Met drie overwinningen op vier edities vond Wout van Aert de voorbije jaren telkens een parcours dat helemaal op zijn maat was. Het was ploeteren door de modder en vaak moest er ook bijzonder veel gelopen worden.

Niets daarvan dit jaar, door het droge en koude weer werd het een razendsnelle cross. Begin januari moesten er maar zeven ronden worden afgewerkt, nu twaalf. Van Aert bleef rond positie zes hangen, na zo'n 35 minuten kon hij eindelijk eens op kop te komen.

Van Aert probeerde het verschil te maken, maar dat lukte niet. In de laatste twee ronden liet Van Aert zich wegdrummen en hij geraakte niet meer weg van de zesde plaats. Zelf verklaarde Van Aert dat hij wat moeite had met de explosiviteit.

Herygers over zesde plaats Van Aert

Paul Herygers vindt dat Van Aert zich moet optrekken aan deze prestatie. "Hij moet hier tevreden mee zijn en hoeft zichzelf ook niet te pijnigen omdat er geen overwinning is uitgekomen. Maar er is zoveel meer", zei hij bij VRT1.



"Hij kon met die jeugdige snaken nog alle bochtjes aan. Het was niet gemakkelijkste koers, Dendermonde is niet in het water gevallen." Maandag komt Van Aert al opnieuw in actie in Loenhout, Mathieu van der Poel staat dan ook aan de start.