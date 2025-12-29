Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel werd zondag gezien op de Oude Kwaremont en de Paterberg, wat meteen voor speculaties zorgde over een deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Philippe Gilbert lacht dat echter weg.

Red Bull-BORA-hansgrohe ontkende de voorbije weken in alle toonaarden dat Remco Evenepoel in 2026 zal debuteren in de Ronde van Vlaanderen. Een te groot risico, zo klonk het bij de Duitse ploeg.

Evenepoel verkent Ronde van Vlaanderen

Wellicht om de druk af te houden. Want als Evenepoel in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) over een goede vorm zou beschikken, dan zou een deelname aan de Ronde van Vlaanderen op 5 april toch een optie zijn.

Dat Evenepoel zondag met zijn nieuwe ploegmaat Gianni Vermeersch en ploegleiders Klaas Lodewyck en Sven Vanthourenhout werd gezien op de Paterberg en de Oude Kwaremont, zorgde meteen weer voor speculaties.

Gilbert lacht met geruchten over Evenepoel

Philippe Gilbert lacht die echter weg. "Remco Evenepoel, die op een paar kilometer van de route van de Ronde van Vlaanderen woont, werd op het parcours gezien! Een uiterst zeldzame gebeurtenis", schrijft hij op X met een knipoog.

"Mads Pedersen en Jonathan Milan zijn ook al op de Poggio gespot, ik weet zeker dat Lidl-Trek ze allebei zal opstellen in Sanremo", sloot de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2017 sarcastisch af.



