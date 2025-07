Wellens onthult waarom Pogacar het even gehad heeft met de Tour: "Mensen beseffen dat niet"

Tim Wellens hielp Tadej Pogacar aan zijn vierde eindzege in de Tour de France. De Sloveen was op het einde van de Tour wel fysiek en mentaal uitgeput.

Er stond opnieuw geen maat op Tadej Pogacar in de Tour de France. Geen enkele klassementsrenner slaagde erin om hem ook maar één seconde tijdverlies aan te smeren, enkel Vingegaard pakte twee seconden terug dankzij de bonificaties.

Pogacar sloeg vooral zijn slag in de eerste twee weken van de Tour, in de laatste week verdedigde hij vooral. Want Pogacar was fysiek en mentaal moe, waardoor de Sloveen nu ook de Vuelta heeft geschrapt van zijn programma.

Weinig rust voor Pogacar

De Tour vrat dit jaar veel meer energie van Pogacar dan de voorbije jaren, dat zag ook ploegmaat Tim Wellens. "Ik moet bekennen dat hij het dit jaar even gehad heeft met de Tour de France", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Volgens Wellens is het niet gemakkelijk om het leven te leiden van Pogacar, omdat hij met zoveel mensen geconfronteerd wordt. "Telkens als we bij een hotel arriveren, staat er minstens een dertigtal fans hem op te wachten."

Iedereen vraagt of wil iets van Pogacar en dat is enorm vermoeiend. "Ik denk niet dat mensen beseffen welke keerzijde beroemd zijn kan hebben", besluit de Belgische kampioen nog.