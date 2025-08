'Einde verhaal: Belg moet na vier jaar vertrekken bij ploeg van Wout van Aert'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er zal in het tussenseizoen veel veranderen bij Visma-Lease a Bike. Heel wat renners vertrekken bij de ploeg van Wout van Aert, onder meer Tosh Van der Sande.

Met Tiesj Benoot en Olav Kooij (beiden Decathlon-CMA GCM), Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step), Atilla Valter (Bahrain Victorious) en Thomas Gloag (Q36.5) ziet Visma-Lease a Bike heel wat renners vertrekken.

De Nederlandse ploeg zal natuurlijk ook nieuwe renners aantrekken. Zo krijgt Wout van Aert met belofte Tim Rex (21) en de 25-jarige Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) twee jonge Belgische ploeggenoten in 2026.

Victor Campenaerts en Cian Uijtdebroeks liggen allebei nog vast tot eind 2027, er zullen dus minstens vijf Belgen rijden voor Visma-Lease a Bike in 2026. Al kan daar nog een zesde bijkomen.

Vermote mag hopen op contractverlenging, Van der Sande niet meer

Julien Vermote (36) ziet na twee jaar zijn contract aflopen, maar zou volgens HLN nog mogen hopen op een contractverlenging van één jaar. Dat is niet het geval voor de 34-jarige Tosh Van der Sande.

In 2022 maakte Van der Sande de overstap van Lotto naar de Nederlandse ploeg. Daar werd hij vooral gebruikt als knecht, maar in topkoersen kwam Van der Sande de laatste jaren tekort. Zo moest hij in alle heuvelklassiekers opgeven dit jaar.