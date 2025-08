Toptransfer na sterke Tour? Vanpachtenbeke onthult wanneer er duidelijkheid komt

Margot Vanpachtenbeke (26, VolkerWessels) reed een goede Tour de France Femmes. Ze werd zesde in een lastige etappe en is einde contract bij haar ploeg.

Voor de Tour de France Femmes had Margot Vanpachtenbeke nog nooit meer dan zes dagen na elkaar gekoerst. Negen etappes op het hoogste niveau waren dan ook een uitdaging, maar Vanpachtenbeke deed het uitstekend.

In de zesde etappe bleef ze bij de groep van de favorieten voor de eindzege, ondanks enkele lastige beklimmingen in de finale. Vanpachtenbeke sprintte in Ambert naar de zesde plaats en hield zo onder meer Pieterse, Niewiadoma en Van der Breggen achter zich.

Vertrekt of blijft Vanpachtenbeke bij VolkerWessels?

Vanpachtenbeke reed ook al een goed voorjaar en kan dat misschien verzilveren met een transfer. "Het ligt nog open, misschien blijf ik", zei ze bij Tour de France Femmes - bij Maarten en Marijn.

"Ik kan er niets over zeggen. Eerst de Tour mooi afwerken, dan zien we wel." Al is een vertrek bij VolkerWessels geen must voor Vanpachtenbeke, ze voelt zich goed bij de Nederlandse ploeg, die veel vooruitgang heeft geboekt.

"Ik vind dat de ploeg VolkerWessels ook een enorme stap heeft gezet qua begeleiding. Dat merk je nu ook in de Tour. De staf is ook uitgebreid, dus de stap naar eventuele grotere ploegen is kleiner."