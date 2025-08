Soudal Quick-Step was al eerder op de hoogte: Foré deelt details en reageert op transfer Evenepoel

Soudal Quick-Step speelt zijn kopman Remco Evenepoel kwijt aan Red Bull-BORA-hansgrohe. CEO Jurgen Foré blijft achter met gemengde gevoelens.

Het slechtst bewaarde geheim in het wielrennen was de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De voorbije weken werd steeds duidelijker dat er een transfer zou komen naar de Duitse ploeg.

Evenepoel wilde niet blijven bij Soudal Quick-Step

Voor CEO Jurgen Foré is het vooral een soort opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is. Zijn bedoeling was om na de Tour, een groot doel voor Evenepoel en de ploeg, om de gesprekken aan te gaan over de toekomst vanaf 2026.

Tot een gesprek kwam het echter nooit. "In juni werd duidelijk dat er weinig opening was voor een verlengd verblijf. Ook door wat er voorheen al gebeurd was, voelden we dat we niet hoefden aan te dringen. Dus hebben we dat ook niet gedaan", zegt Foré bij Sporza.

Wat vindt Foré van vertrek Evenepoel?

Voor Soudal Quick-Step is Evenepoel een belangrijke renner geweest de voorbije zeven jaar, maar zo heeft The Wolfpack heeft nog zo'n renners. Al stuwt een toprenner zoals Evenepoel de visibiliteit van anderen wel naar boven.

"We hebben er alles aan gedaan om het Remco naar zijn zin te maken. Ik wil de bladzijde nu omslaan en heb vertrouwen in de ploeg. We bestaan 23 jaar en hebben heel wat hoofdstukken geschreven. Dit is er maar eentje van", besluit Foré nog.