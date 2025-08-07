Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

Wat betekent de komst van Remco Evenepoel voor de toekomst van Primoz Roglic bij Red Bull-BORA-hansgrohe? De Sloveen zou nog een contract hebben bij de Duitse ploeg.

Eind oktober wordt Primoz Roglic 36 jaar, maar de Sloveen lijkt nog niet versleten te zijn. Hij werd dan ook pas op zijn 23ste prof en maakte pas op zijn 26ste zijn debuut in de WorldTour met zijn transfer naar LottoNL-Jumbo.

Toch lijkt de leeftijd wel door te wegen bij Roglic. Enkele jaren geleden streed de Sloveen op een steile aankomst bergop telkens mee voor de ritzege, maar dat doet hij nu niet meer. Dat viel dit jaar vooral op in de Tour.

Met de komst van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is de toekomst van Roglic bij de ploeg plots ook onzekerder geworden. Ex-Sloveens renner Bogdan Fink denkt niet dat de rol van Roglic al is uitgespeeld.

Kunnen Roglic en Evenepoel samenwerken?

"Hij werd achtste in de Tour. Dat is een uitstekend resultaat, ik denk niet dat hij er al klaar mee is", zei Fink bij het Sloveense Sportal. "Hij zal nog koersen. En het is veel te vroeg om te speculeren over de hiërarchie binnen het team. Wie weet? Misschien komen er nog meer nieuwe renners."

Om Pogacar te kloppen in de Tour zou Roglic ook nog belangrijk kunnen zijn. "Er zijn maar weinig renners die op dit moment zelfs maar met Pogacar kunnen concurreren. Als je hem wil verslaan, heb je zo'n renner nodig. Roglic is er nog steeds zo een."