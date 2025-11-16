50 podiumplaatsen op een rij, maar Lucinda Brand heeft er verrassende mening over

Lucinda Brand heeft in Hamme haar zevende zege van het seizoen geboekt. Voor de Nederlandse was het haar 50ste podiumplaats op rij.

Geen wereldkampioene Fem van Empel, Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle, Sara Casasola, Shirin van Anrooij, Ceylin Alvarado en Puck Pieterse in Hamme, de lijst met afwezigen was dus bijzonder lang.

Lucinda Brand trok zich daar allemaal niets van aan, de Nederlandse ging er al bijzonder snel vandoor en sloeg meteen een kloofje. Europees kampioene Inge van der Heijden volgde altijd op zo'n tiental seconden.

De overwinning van Brand in Hamme kwam nooit in gevaar en ze boekte dus haar zevende overwinning van het seizoen. De Nederlandse stond dus ook voor de 50ste keer op rij op het podium, sinds haar vierde plaats in Benidorm in januari 2024 stond ze altijd op het podium.

Brand over reeks van 50 podiumplaatsen

"Ik word telkens aan die reeks herinnerd, ik ontkwam er niet meer aan. Iedereen had het over die 50… Nu is die er, dan is dat ook weer voorbij. Gelukkig kunnen we nu weer op andere dingen focussen", zei Brand er duidelijk over.

Al vindt Brand het zeker geen vanzelfsprekendheid, die reeks van 50 podiumplaatsen. "We gaan het nooit normaal vinden. Maar het is fijn om weer op de wedstrijden te kunnen blijven focussen."