CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

Foto: © photonews

Remco Evenepoel rijdt vanaf 1 januari 2026 voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn nieuwe 'baas' is alvast duidelijk over een aantal zaken. En daar is ook nieuws over de Ronde van Vlaanderen bij vanwege Ralph Denk.

Remco Evenepoel rijdt de volgende jaren voor Red Bull-BORA-hansgrohe. En bij zijn nieuwe team zullen de doelstellingen meteen zeer duidelijk zijn. Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, heeft in zijn kaarten laten kijken.

Geen Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel in 2026

Zo gaf hij onder meer aan dat hij Evenepoel al vijf jaar op de radar had staan en heel trots is dat er eindelijk een akkoord tussen beiden is om samen aan de slag te gaan. Maar ook over het nieuwe seizoen werd ondertussen al een en ander verteld.

Vele fans van Evenepoel zouden hem graag eens de Ronde van Vlaanderen zien rijden en ook Evenepoel zelf zou het graag eens doen, maar tot op heden is dat nog verre van een mogelijkheid. Denk & co hebben namelijk nee gezegd.

Ralph Denk is formeel over de plannen

“Die neen is definitief. Zoals Remco zelf ook heeft uitgelegd, willen we dit seizoen met hem de risico’s vermijden. Hij heeft een stabiel seizoen nodig, waarin hij van de start tot het einde kan koersen zonder grote problemen of fysieke tegenslagen.”

“Jij weet beter dan ik dat kasseiklassiekers altijd risico’s met zich meedragen. Ik verwacht dat Remco een van de komende jaren wel zal debuteren in de Ronde van Vlaanderen, maar pas wanneer de tijd daarvoor rijp is", aldus Denk tegen Het Laatste Nieuws.

Remco Evenepoel

