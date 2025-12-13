Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"
Foto: © photonews

Remco Evenepoel rijdt vanaf 1 januari 2026 voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Verandering van lucht kan al eens deugd doen voor toprenners. Benieuwd wat het met de Belgische alleskunner gaat worden. Zijn nieuwe 'baas' is alvast duidelijk over een aantal zaken.

Remco Evenepoel rijdt de volgende jaren voor Red Bull-BORA-hansgrohe. En bij zijn nieuwe team zullen de doelstellingen meteen zeer duidelijk zijn. Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, heeft in zijn kaarten laten kijken.

Ralph Denk wil er Remco Evenepoel al sinds 2020 bij hebben

Zo liet Denk meteen zeer duidelijk blijken dat hij er Evenepoel al héél lang bij wilde: "Ik ben achter Remco beginnen jagen in 2020. Dat is lang geleden, maar ik zie dat ook als een bewijs van geloof dat Remco dé juiste persoon en renner voor mijn ploeg is."

"Het is de superster uit onze business die naar onze ploeg is gekomen, en het Denk Pro Cycling Team een nieuw hoofdstuk zal bezorgen", is hij vol lof voor zijn nieuwste aanwinst in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

De superster in Remco Evenepoel

Denk wikt en woorden duidelijk niet (of wel): "Hoe moet je een dubbele olympische kampioen en viervoudige wereldkampioen anders benoemen? Ik ben super trots om Remco bij ons in de ploeg te hebben", is hij kristalhelder.

Lees ook... Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent
"De jacht was intens, maar ik begrijp zijn vorige ploeg wel. Ze hebben gevochten om Remco te houden. Dat is hun goed recht en normaal, want zij hebben hem gevonden. Ik ben blij dat we toch een overeenkomst hebben bereikt."

